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Haberler Ekonomi TOKİ, 257 konut ve iş yeri satacak

, 257 konut ve iş yeri satacak

TOKİ, 257 konut ve iş yeri satacak

13.3.2021

TOPLU Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 31 ilde 137 konut ile 21 ilde 120 iş yerini 30-31 Mart'ta açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. 30 Mart Salı günü saat 11.00'de 137 konut için, 31 Mart Çarşamba günü saat 11.00'de ise 120 iş yeri için müzayede yapılacak. Açık artırmalar, Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile TOKİ İstanbul Binası'nda gerçekleştirilecek.
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