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Haberler Ekonomi Karabük'te icradan satılık 7.891 metrekare arsa

'te icradan satılık 7.891 metrekare arsa

'ün ilçesinde bulunan 7.891 metrekare büyüklüğündeki arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda satış fiyatı da belirtildi.

Karabük'te icradan satılık 7.891 metrekare arsa

14.03.2021, 09:43

Mahkeme Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan 7.891 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı. Verilen ilanda arsanın üzerinde 5 - 8 yaşlarında ceviz, iğde, vişne, dut, şeftali, ayva, armut, kiraz, elma ve asma fideleri bulunduğu da belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Arsanın satış tarihi olarak 17.05.2021 10:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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