Mahkeme Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan 7.891 metrekare büyüklüğündeki arsayı satışa çıkardı. Verilen ilanda arsanın üzerinde 5 - 8 yaşlarında ceviz, iğde, vişne, dut, şeftali, ayva, armut, kiraz, elma ve asma fideleri bulunduğu da belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Arsanın satış tarihi olarak 17.05.2021 10:00 belirlendi.
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Karabük'te icradan satılık 7.891 metrekare arsa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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