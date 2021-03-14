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Haberler Ekonomi Milyonlarca çalısana rehber

Milyonlarca çalısana rehber

'in "" kitabı çıktı

Milyonlarca çalısana rehber

14.3.2021

GAZETECİ Yazar Faruk Erdem'in yazdığı çalışan, emeklilik için gerekli şartları sağlamakta zorlanan ve erken emeklilik imkanlarını araştıran sigortalılar için rehber olacak, "Ah Bir Emekli Olsam" isimli kitap çıktı.

Yazar Faruk Erdem kitabının önsözünde şunları söylüyor: "Bu kitapta herkesin, 'Ne zaman ve nasıl emekli olurum?' sorusunun cevabını kimseye ihtiyaç duymadan bulabilmesini sağlamaya çalıştık. Tüm kesimler için bir başvuru kitabı da olsun istedik." Sahi Kitap tarafından çıkartılan "Ah bir emekli olsam" isimli kitap tüm dijital platformlarda ve kitapçılarda okurlarını bekliyor.

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