Part-time personelin hakları korunacak

Bu kapsamda uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek. Kısmi süreli çalışanların hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak. Milyonlarca gencin istihdamını kolaylaştıracak çalışma modelleri ve teşvikler devreye girecek. Kısmi çalışmada eksik günler tamamlanabilecek. Gençler hem kamu hem de özel sektörde daha kolay iş bulurken, işveren daha esnek koşullarda istihdam sağlayabilecek.

5 İSTİHDAMA 500 BİN LİRA

BAŞKAN Erdoğan'ın açıkladığı paket kapsamında ilave istihdam oluşturan firmalar düşük maliyetle kredi kullanma imkanına kavuşacak. Küçük ölçekli işletmeler istihdama kattıkları her bir ilave kişi için Hazine destekli 100 bin liraya kadar kredi kullanabilecek. Beş istihdam yaratan 500 bin lira kredi çekecek. Bu krediler iki yıl vadeli olup ilk 6 ay ödemesiz kullandırılacak.

■ HAZAL ATEŞ