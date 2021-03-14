Reformlar hedeflerimize büyük katkı sağlayacak

İZMİR iş dünyasının temsilcileri, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı milyonlarca vatandaşa dokunacak reformları memnuniyetle karşıladı. Başkan Erdoğan, güçlü ekonomi için 4 hedef ortaya koyarken Ekonomi Reform Paketi'nde yer alan maddeler iş aleminde geleceğe yönelik beklentileri güçlendirdi. Paket kapsamında önceki gün duyurulan müjdeleri ve atılacak adımları değerlendiren oda başkanları, "Çok geniş kapsamlı bir açıklama yapıldı. Yatırımların teşvik edilmesi ile iç ve dış ticaretin kolaylaştırılması adımları çok isabetli oldu. Paket ile gerçekleştirilecek büyük reformlar ekonomiyi daha da güçlendirecek. Yeni yol haritası Türkiye'ye duyulan güveni artıracaktır" görüşünde birleşti.



GÜÇLÜ YERLİ VE MİLLİ EKONOMİYE ULAŞILACAK

EBSO BAŞKANI ENDER YORGANCILAR:

Türkiye, reform paketi içindeki dönüşümleri temel alarak bu zemin üzerinde üretim, yatırım, istihdam ve ihracatta yeni bir sıçrama gerçekleştirecektir. Yeni normale reform aşısı, yerli ve yabancı yatırımcıya tedarikte Türkiye'yi işaret edecektir. Yeni Reform Paketi'nin Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Ekonomi reformları, Türkiye'yi ekonomi ve ticarette geleceğe taşıyacak kritik adımları içeriyor. Somut ve çözüm odaklı. Paketin Türkiye ekonomisini yerli ve milli bir ekonomi olarak güçlü, güvenli ve istikrarlı bir yapıya kavuşturmayı amaçladığını ve ülkeyi bu hedeflere ulaştırabileceğini görüyoruz. Kamunun yerli ürün kullanımına yönelik

ifadeler de memnuniyet verici.

İZTO BAŞKANI MAHMUT

ÖZGENER: Çok geniş bir kesime hitap eden, hemen hemen her sektörü kapsayan entegre bir anlayış ortaya konuldu. Özellikle meslek eğitimleri için verilecek destekler özel sektörümüzün uzun zamandır istediği bir adımdı, kıymetli bir gelişme olarak görüyoruz. Ekonominin kırılganlıklarını azaltmak ve rekabeti güçlendirmek için hedef odaklı politikaların tercih edilmesi nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını çok değerli ve önemli buluyoruz. Reformlar yaşamsal önemde. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı "Milli Ekonomi Güçlü Türkiye" temalı ekonomik reform paketlerini memnuniyetle karşılıyoruz.

■ İZMİR TİCARET BORSASI BAŞKANI IŞINSU KESTELLİ: Yatırım teşvik ve vergi politikalarının sadeleştirilmesi ile öngörülebilirliğini artıran adımlar atılması son derece önemli. Keza 850 bin esnafımızın gelir vergisinden muaf tutulması ve beyan yükümlülüklerinin kaldırılması, ilave istihdam sağlayan firmaların 100 bin lira kredi kullanabilecek olmaları da çok isabetli karar. Özenle ve büyük bir titizlikle hazırlanan reform paketinde gıda sektörüne verilen önemden memnunuz. Bizim defaatle dile getirdiğimiz bu hususa büyük önem verildiğini görmek bizleri memnun etti.

KOBİLERN İŞ HACMİNDE CİDDİ ARTIŞ SAĞLAYACAK

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, 2020 yılında Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 oranında büyüdüğünü belirterek şunları söyledi: "Yılın son çeyreğindeki 5,9 puanlık büyüme de ciddi bir motivasyon oldu. Bilhassa dar gelirli esnafımıza sağlanan gelir vergisi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kaldırılması, ekonomimizin lokomotifi konumunda bulunan KOBİ'lerimizin iş hacminde ciddi bir artış sağlayacaktır. Açıklanan desteklerle birlikte kamu maliyesi, enflasyonla mücadele, finansal sektör ve cari açıkla mücadele noktasında ekonominin direnci artacaktır."



ÜLKEMİZE DUYULAN GÜVENİ ARTIRACAK

İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, "Faiz artışı gibi adımların çok ötesinde neticeler vereceğinden eminim. Sayın Erdoğan'ın Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'nda açıkladığı kararların odağına yatırımların teşvik edilmesi ile iç ve dış ticaretin kolaylaştırılması konularının konulması çok isabetli oldu. Yeni yol haritası salgın şartlarında toparlanmaya çalışılan bir dönemde, yatırımcıların Türkiye'ye güvenini artıracaktır. Vergi politikalarının sadeleştirilmesi önemli bir hedeftir" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL