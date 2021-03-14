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Haberler Ekonomi SunExpress Izmir’den 5 yeni uçus baslattı

Izmir’den 5 yeni uçus baslattı

SunExpress Izmir’den 5 yeni uçus baslattı

14.3.2021

SUNEXPRESS, 2021 yazında İzmir uçuşlarında kapasite ve frekans artışı sunarken dış hatlarda Kiev, Cenevre, Tel Aviv ve Beyrut, iç hatlarda ise Bodrum uçuşlarına başladığını duyurdu.

Havayolu şirketi, bu yaz Almanya, Avusturya ve İsviçre'deki 15 şehirden İzmir'e direkt uçuş düzenleyeceğini açıkladı.

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