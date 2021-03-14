Yalova Kadıköy'de bulunan 154 metrekare büyüklüğündeki dubleks arsa mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. Basın İlan Kurumu üzerinden verilen satış ilanında villanın fiyatı da belirtildi. Mahkeme Yalova'nın Kadıköy ilçesinde bulunan 154 metrekare büyüklüğündeki arsa için satış kararı verdi. Verilen ilanda villanın bulunduğu bölge ile ilgili olarak, orta/üst gelir grubuna hitap eden, 2-3 katlı villa fonksiyonlu gelişim gösteren, tüm altyapı olanaklarından faydalanmakta olup ulaşım imkanlarının iyi durumda olduğu belirtildi. Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi. Villanın satış tarihi olarak 24.05.2021 11:35 belirlendi. İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız