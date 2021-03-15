İş güvenliği ve sağlığı firmalarının önemi arttı

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde meydana gelen iş kazaları ve meslek hastalıklarının oranlarında artış görülüyor. Bu nedenle personelin güvenli ortamlarda çalışmaları, beden ve ruh sağlıklarının korunması amacıyla gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu alanda 2014 yılında hizmet vermeye başlayan Egeli OSGB; iş güvenliği ve sağlığı, işçi eğitimi konusundaki derin tecrübelerini çözüm ortaklarıyla paylaşıyor.

RİSKLER SONA ERİYOR

Egeli OSGB Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Dokumacı, "İşyerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da zararları en aza indirmek, çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek bizim uzmanlık alanımız. Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak, ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit ederek tedavilerini sağlamak da bizim sorumluluğumuzda. Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak, meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek, maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmak uzmanlarımızın yükümlülükleri arasında yer alıyor" dedi.

50 PERSONELİMİZ VAR

30 A-B-C sınıfı iş güvenliği uzmanı, 14 iş yeri hekimi , 16 hemşirenin yanı sıra yardımcı görevlilerle birlikte 50'nin üzerinde personelle hizmet verdiklerini belirten Dokumacı "Ülkemizde iş kazalarında genellikle reaktif yaklaşım sergilenmekte olup bu yaklaşıma göre kaza olduktan sonra olay yeri incelenmekte ve ona göre tedbirler alınmaktadır. İş güvenliğinde asıl önemli olan proaktif yaklaşımdır. Proaktif çağdaş yaklaşım olup, iş kazaları ve meslek hastalıkları gerçekleşmeden önce tehlike ve risklerin öngörülmesi, birlikte gerekli tedbirlerin alınıp kazaların önlenmesi ilkesine dayanmaktadır. Yürürlükte olan 6331 sayılı İş Sağlığı Güvenliği Kanunumuzda da proaktif yaklaşım benimsenmiştir. Ülkemizde artık bunun güzel örnekleri görülmektedir. Firmamızda görevli iş güvenliği uzmanları ve işyeri hekimlerinin de bakış açısı budur" diye konuştu.



SEKTÖRDEKİ İLK FİRMALARDAN BİRİ

HİZMET standartlarını en üst seviyede tutan, kolay ulaşılır ve çözüm odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Egeli OSGB, sektördeki ilk kuruluşlardan biri olma özelliğini taşırken, Ege Bölgesinin en büyük firması konumunda. Gezici İSG röntgen aracı ile birlikte Sağlık Bakanlığından ruhsatlı basit hizmet laboratuvarına sahip Egeli OSGB, bugüne kadar Ege'de yapılan tünel ve otoyol gibi büyük inşaat projelerinde çözüm ortağı olarak görev aldı.