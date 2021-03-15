Kısa çalısma ödenegi yıl sonuna kadar uzatılsın

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart sonu itibarıyla bitecek kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Palandöken, "Esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı" dedi.