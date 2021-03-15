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Haberler Ekonomi Kısa çalısma ödenegi yıl sonuna kadar uzatılsın

Kısa çalısma ödenegi yıl sonuna kadar uzatılsın

Kısa çalısma ödenegi yıl sonuna kadar uzatılsın

15.3.2021

TÜRKİYE Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, mart sonu itibarıyla bitecek kısa çalışma ödeneği desteğinin yıl sonuna kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Palandöken, "Esnafımızın toparlanması birkaç ay içerisinde olmayacak. Bu nedenle hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı" dedi.

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