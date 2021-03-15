YABANCI stratejistler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomi Reform Paketi'nin, hem piyasa ve yatırımcı dostu olduğunu hem de enflasyonla mücadeleyi ön plana çıkardığını belirtti. Robobank Gelişen Piyasalar Kıdemli Kur Stratejisti Piotr Matys, ekonomi reformlarının enflasyonu daha düşük seviyelere indirebilecek piyasa dostu ögeler barındırdığını söyledi. Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de "Ekonomi reformları, yaşama şansı olan şirketlerin doğru yönlendirilmesi açısından olumlu. Reformlar, iş dünyası ve yatırımcı dostu olarak gözüküyor" ifadelerini kullandı
Reformlar piyasa ve yatırımcı dostu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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