AB fonlarından yararlanmak istiyoruz

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "AB ile ilişkileri güçlendirmenin her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz. AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz." diye konuştu.
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