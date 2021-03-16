Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre Prof. Dr. - Doç. Dr. - Dr. Öğr. Üyesi kadrolarına başvuracak adaylar müracaatlarını, 28.03.2021 tarihine kadar, Üniversitenin İnsan Kaynakları Direktörlüğü'ne şahsen/posta yolu ile yapılabilecek. Postadaki gecikmeler, eksik belge ile yapılan veya süresi içinde yapılmayan başvurular ise dikkate alınmayacak.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Biruni Üniversitesi 54 öğretim üyesi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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