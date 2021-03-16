Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan Ekonomi Reform Paketi açıklaması

Bakan Elvan, AA Editör Masası'nda kamuoyu ve piyasalar tarafından uzun zamandır beklenen ve geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomi Reformları" ile ilgili soruları yanıtladı.

Bakan Elvan, "Vatandaşların taleplerini, sivil toplum kuruluşlarımızın görüşlerini bir bütün halinde değerlendirerek Ekonomi Reform Programı'nı oluşturduk. Her maddenin altında yüzlerce sayfalık çalışma var. Yönetmelik çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık." dedi.

Bakan Lütfi Elvan'ın açıklamalarından satır başları:

Pandemi sonrası dönem için yol haritamızı ortaya koyduk.

Çok değişik ülkelerden, büyükelçiliklerden Ekonomi Reform Programı'na ilişkin Bakanlığımızdan detaylı açıklama talep edildi.

Nakit yatırım teşviklerini devreye sokacağız. Yapıcı olan eleştirilere her zaman açığız.

Yabancı yatırımcılarla bir araya gelerek, onlara da Ekonomi Reform Programı'nı kapsamlı bir şekilde anlatacağız

AB ülkeleri başta olmak üzere G20 büyükelçileri ile bir araya geleceğiz, Ekonomi Reform Programı'nın detaylarını paylaşacağız.

Ertelenmiş bir taleple karşı karşıyayız. Türkiye'nin önünde çok önemli fırsat penceresi var. Bu paketle fırsatları yakalamak istiyoruz.

Kamu maliyesinde bütçe disiplininin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Mali disiplinden bugüne kadar asla taviz vermedik.

Takvimimizi hazırladık, kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü eylem programımızı ve takvimimizi paylaşacağız.

Her 3 ayda bir reform takip toplantılarıyla programın başarısını değerlendirip, kamuoyunun takdirine sunacağız.

(Basit usule tabi esnafa gelir vergisi muafiyeti) İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak.

Kamu Filo Yönetim Sistemi'ni geliştiriyoruz. Kamu taşıtlarının tedariki, kullanımı, tasfiyesinde etkinlik ve verimliliği artıracağız.

Kamuda taşıt bazlı envanter ve maliyet bilgisi düzenli kayıt altına alınacak, taşıt edinimi ihtiyaç analizlerine dayandırılacak.

Taşıtlarda hizmetlere göre standardizasyon sağlanacak, satın alma ve kiralama toplu tedarik edilecek, ortak taşıt alma sistemi geliştirilecek.

"(Kamu ihaleleri) Sertifikasyon sistemi getiriyoruz. Firmaların liyakat ve yetkinliklerini belirleyen kriterler kamuoyuyla paylaşılacak

"Yerel yönetimlerin harcamalarına yönelik de bir düzenlemenin yürürlüğe girmesini arzu ediyoruz.

Hem ulusal hem uluslararası yatırımcılar açısından şeffaflık ve öngörülebilirlik önemli. Bu konuda hassasiyetimizi sonuna kadar sürdüreceğiz" dedi.