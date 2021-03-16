İzmir 2023’e gümbür gümbür gelecek

AK Parti Gençlik Kolları 6. Olağan Kongresi, Başkan Erdoğan'ın katılımıyla Ankara Spor Salonu'nda yapıldı. Burada yaptığı konuşmada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'daki kaçışını hedef alan Erdoğan, "Sen korkaksın. Bu korkların işi değil" dedi. Muhalefetin ihanetlerine de değinen Başkan Erdoğan, "Gençler, her şeyini borçlu olduğu ülkesine ihanet edenleri göreceksiniz, sakın örnek almayın" şeklinde konuştu. Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş'e yaptığı hizmetler için teşekkür eden Erdoğan, Gençlik Kolları Başkanlığı'na aday gösterdikleri Eyyüp Kadir İnan'ı tebrik ederek başarılar diledi.

BAŞARIYA BİRLİKTE ULAŞACAĞIZ

Erdoğan, İnan'ın hem genel merkez hem de İzmir Gençlik Kolları'nda başarılı çalışmalar yürüttüğünü ve gençliğine rağmen parti çalışmalarında tecrübesini ortaya koyduğunu belirterek, "İnşallah 2023'e giden yolda hep birlikte yürüyecek, partimizi tarihi bir başarıya taşıyacağız" dedi. Salonda bulunan İzmirli gençlerin tezahüratları üzerine, "İzmir, 2023'e hazır mıyız?" diye soran Erdoğan, olumlu yanıt almasının ardından, "Maşallah, bu sözü verdiğinize göre inanıyorum ki İzmir 2023'te gümbür gümbür gelecektir" karşılığını verdi. Gençlik kollarının her yıl saflarına 750 bin yeni üye kattığına da vurgulayan Erdoğan, "Partimizle birlikte 81 ilimiz de bu görevini kararlılıkla yürütüyor. Önümüzdeki dönemde sizlerden de hem partimiz içinde hem diğer faaliyet alanlarında böyle iftihar verici haberler almayı bekliyoruz. Sizler bir siyasi partinin gençlik kollarının mensupları olmanın yanında 2053 vizyonumuzu hayata geçirecek, yarının büyük ve güçlü Türkiye'sinin öncüleri, önderleri ve mirasçıları olacaksınız" diye konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin geleceğini kendi geleceğinin önüne koyan gençler var oldukça, Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü kimsenin durduramayacağını vurguladı.



ERDOĞAN'DAN BİDEN YÖNETİMİNE SURİYE ÇAĞRISI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Suriye iç savaşının 10. yıldönümü dolayısıyla Bloomberg için bir makale kaleme aldı. Suriye'deki iç savaşta geride kalan 10 yılı değerlendirdiği makalede, Batı'nın Suriye krizinde Türkiye'nin çabasına yardım etmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan, Batı'nın önündeki 3 seçeneği de sıraladı.

SÖZLER TUTULMALI

Biden yönetiminin verdiği sözü tutması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Biden yönetimi, verdiği sözleri tutarak, Suriye'deki trajediyi sonlandırmak ve demokrasiyi müdafaa etmek için bizimle birlikte çalışmalıdır. Türk milleti, Suriyeli komşularının çıkarlarına hizmet eden, bölgesel barış ve istikrara katkı sunan her girişimi desteklemeye hazırdır" ifadelerine yer verdi.