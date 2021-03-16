Kamu bankalarından 34.7 milyarlık istihdam kredisi

KAMU bankalarının ilave istihdam sağlama potansiyeli olan firmalara vermiş olduğu uzun vadeli işletme kredileri reel sektörün elini güçlendirdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, Ziraat Bankası, Halk Bankası ve Vakıflar Bankası tarafından 20 bin 443 firmaya toplam 34.7 milyar liralık istihdam odaklı işletme kredisi kullandırıldığını belirtti. Ekonomi Reform Paketi kapsamında işletmelere Hazine garantili ilave istihdam desteği bu yıl da devam edecek. Bakan Elvan, Meclis gündemine taşınan konuyla ilgili soruları yanıtlarken, kullandırdıkları krediler için istihdam taahhütlerinin yakından takip edildiğini ifade etti. Kamu bankaları istihdam odaklı destek kredisi kapsamında ilave istihdam başına kredi tutarı imalat, tekstil ve konfeksiyon için 100 bin lira, diğer imalat sanayi sektörleri için 200 bin lira kredi kullandırdı. Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında da işletmelere işçi çıkarmamak koşuluyla yüzde 7.5 faizle 100 milyon liraya kadar indirimli kredi temin edildi.



FİTRE MİKTARI 28 LİRA OLARAK BELİRLENDİ

DİN İşleri Yüksek Kurulu, 2021 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2022 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarını 28 TL olarak belirledi. Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günümüz şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalaması esas alınmıştır. Belirtilen meblağ, nakdî olarak verilebileceği gibi gıda vb. maddelerden aynî olarak da verilebilir. Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük wfidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir."

HAZAL ATEŞ