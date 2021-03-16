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Haberler Ekonomi ‘Kredi Yaşam Döngüsü Projesi’ne başlanıyor

‘Kredi Yaşam Döngüsü Projesi’ne başlanıyor

‘Kredi Yaşam Döngüsü Projesi’ne başlanıyor

16.3.2021

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi kapsamında "Kredi Yaşam Döngüsü Projesi" hayata geçiriliyor. Proje; kredi kararlarını doğru verme, canlı kredi takibini etkin bir şekilde yapma, erken uyarı sistemleriyle sorunlu kredi oranlarını düşürmeyi hedefliyor. Proje ile doğru kredi, doğru vade, doğru teminat, erken uyarı, karar süreçleri etkinleştirilecek. Kriter haritaları, kredi notu modelleri kullanılırken, şirketlerin olası bir sorunu önceden fark ederek çözüm yolu bulmalarına imkân sağlanacak. Proje kapsamında sorunlu krediler içinde katma değer üretme ve istihdam oluşturma potansiyeli olanların rehabilite edilmesi için girişim sermayesi fonları kurulacak. Kredi Yaşam Döngüsü hizmetleri ile müşteri portföyündeki riskler etkin şekilde takip edilebilecek. Risklilik durumu, açılabilecek kredi limiti, müşteriyle ilgili yaşanan değişiklikler başta olmak üzere bütün ticari sorular anında yanıtlanabilecek. Öte yandan Bankalar Kanunu dışında müstakil Katılım Finans Kanunu için çalışmalar başladı.

HAZAL ATEŞ / ANKARA

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