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Haberler Ekonomi Lokman Hekim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

25 öğretim üyesi alacak

boş kadrolarında istihdam edilmek üzere 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu. Başvurular 29 Mart'ta sona erecek.

Lokman Hekim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacak

16.03.2021, 10:54

Lokman Hekim Üniversitesi 25 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Alım ilanı Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlandı.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre öğretim elemanları alınacaktır.

Başvurular 29 Mart'ta sona erecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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