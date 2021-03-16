Mevcut uygulamaya devam

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından tüm Türkiye'nin beklediği kritik korona virüs kararlarını açıkladı. Kademeli normalleşme sonrası geçen 2 haftalık sürecin değerlendirildiği toplantının ardından konuşan Başkan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



YENİ PROGRAMLAR GELİŞTİRDİK

Türkiye'yi demokrasi ve ekonomi alanlarında dünyanın en iyi ülkeleri arasına getirmek için çıktığımız yolda 18 yılı geride bıraktık. Sağlıktan eğitime, adaletten güvenliğe, ticarete kadar hep mücadele yürüttük. Cumhuriyet tarihinde yapılanları 5'e 10'a katlayarak bugüne getirdik. Son 7-8 yıldır ülkemizin önünden eksilmeyen siyasi ekonomik tuzaklar, büyük ve güçlü Türkiye'nin önemini göstermiştir. Türkiye'yi eskiden olduğu gibi tekrar içine kapatarak, enerjisini boşa harcayamaya çalışan bir durum olduğu açıktır. Biz bu durumu hemen fark ettik. Bu senaryoda kullanılan tüm oyuncuları birer birer devre dışı bıraktık. Milletimizin taleplerine uygun olarak zaten yürütmekte olduğumuz çalışmalar ve reform paketleriyle yeni programlar geliştirdik. Son dönemde yeni reform programlarıyla, milletimizin huzuruna çıkıyoruz. İnsan hakları eylem planını daha önce açıklamıştık. Geçtiğimiz cuma günü de ekonomideki reformu kamu ile paylaştık. Türkiye'nin istikrar mücadelesini istiklal ve istikbal mücadelesi gibi görüyoruz. Reform programımızı, her alanda olduğu gibi ekonomide teşhis ettik. Kamu maliyesi, enflasyon, finans sektörü konularında çok sayıda düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Türkiye'yi salgınla birlikte hızlanan yeni siyasi ekonomik düzende hak ettiği yere çıkarmakta kararlıyız. Ülkemizin hayrına olan her iş gibi reformları da kör bir üslupla sabote etmeye çalışanları millete havale ediyoruz.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞÜKRAN

Salgında vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlık çalışanlarına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İnsanların hastane kapılarından çevrildiği, doktorların hasta seçmek zorunda kaldığı vahim sahnelerin hiçbiri hamdolsun ülkemizde yaşanmadı. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Bilim kurulumuzun değerlendirmeleri kapsamında aldığımız kararları en hızlı ve etkin şekilde hayata geçirdik. Salgın boyunca birçok ülkede görülen sıkıntıların hiçbirine Türkiye'de şahit olunmadı. Ülkemize kazandırdığımız şehir hastaneleri kritik rol üstlendi. Yolu bir şekilde şehir hastanelerine düşen vatandaşlar, "İyi ki muhalefete rağmen bu hizmet yapılmış" diyor. Bu süreçte korona virüs teşhisi yapılabilen laboratuvarlar 73'ten 461'e yükseldi. HES uygulamasını hayata geçirdik. Yurtlarda 122 bin kişiye karantinada hizmet verdik.



'ŞEHİRLERDEKİ DURUMU YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ'

VAKA, ağır hasta ve vefat sayılarının belli bir rakamın altına düşmesi gerektiğini de ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: "Geçtiğimiz kabine toplantımızda şehirleri vaka, hastane kapasitesi ve aşılama gibi kriterlere göre sınıflandırmıştık. Bugünkü kabine toplantımızda son 2 haftadaki gelişmelerin etrafında durduk. Aşılama yaygınlaştıkça salgınla mücadelenin daha etkin hale geldiğini görüyoruz. Tedbirlere özellikle uyulmasıyla süreci daha yakından takip edeceğiz. Artış hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum."



16 YERLİ AŞI PROJESİNİN 6'SININ FAZ ÇALIŞMASI BAŞLADI

BAŞKAN Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca hazırlanan "Asrın Küresel Salgını-Türkiye'nin Koronavirüsle Başarılı Mücadelesi" adlı kitaba takdim yazısı kaleme aldı. İnsanoğlunun karşılaştığı en büyük krizlerden biri olan Kovid-19 salgınına karşı önemli bir sınav verdiklerini belirten Erdoğan, "Dünyanın bu çaresiz ve tükenmişlik halinin aksine Türkiye olarak devlet-millet dayanışmasının en güçlü örneğini ortaya koyuyoruz. Çocuk, yaşlı, kadın ve erkek, herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmekte en ufak tereddüt duymuyor. Devlet olarak hiç olmadığımız kadar hızlı ve güçlü bir şekilde dünyaya örnek birçok tedbiri ve desteği uygulamaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.



KISA ÇALIŞMA BU AY BİTİYOR

SALGIN döneminde kısa çalışma ödeneğinin kapsamının genişletildiğini hatırlatan Erdoğan, "Salgının seyrine göre peyderpey uzattığımız uygulamayı Mart sonunda bitiriyoruz. 2,5 milyon çalışanımıza 10 milyar liraya yakın nakdi ücret desteği ödedik. Normalleşme desteği ile 3.6 milyardan fazla prim mahsuplaşması yaşattık. Salgının başından itibaren verdiğimiz teşviklerin tutarı 80 milyarı buldu. #BizbizeyeterizTürkiyem kampanyasıyla 2 milyar lirayı aşkın yardım topladık ve bu yardımları ihtiyaç sahipleri ailelere taktim ettik" dedi.



'AŞILAMADA DÜNYADA BEŞİNCİYİZ'

İNŞASI süren projeleri hızlandırarak İstanbul Başakşehir ve Konya ve Tekirdağ'daki şehir hastanelerinin bu süreçte hizmete alındığını söyleyen Erdoğan, "Dünyada aşı uygulamasını başlatan ilk ülkeler arasındayız. Bugün itibariyle 11 milyon 500 bine ulaştı. Aşılama sırasında dünyada 5. durumdayız. Çalışmaları süren yerli aşı hazır hale gelene kadar yurt dışından aşı tedariğini sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

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