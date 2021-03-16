Salgın sürecinde dijital tanıtım yükselişe geçti

Korona virüs pandemisi nedeniyle firmaların tanıtım faaliyetlerini dijital mecralarda yoğunlaştırdığını belirten Brainworks Global İzmir Şubesi Başkanı Umut Saçan, şirketlerin bu konuda doğru stratejiye sahip partner firmaları tercih etmesi gerektiğini vurguladı. Saçan, 2010 yılından beri İzmir'den ulusal ve uluslararası firmalara çözümler sunan Brainworks Global ile strateji odaklı iletişim ve tasarımı, dijital medya ve mecra planlama, dijital dönüşüm süreçleri, sosyal medya değer mühendisliği, pazarlama stratejileri ve teknolojileri konularında uzmanlaştıklarını belirtti.



4 ÜLKE VE 5 ŞEHİRDE

Türkiye'den yurt dışına hizmet ihracatı gerçekleştirme hedefiyle yola çıktıklarını ve dünyanın farklı şehirleriyle tanıtım ve pazarlama konularında önemli iş bağlantıları kurduklarını ifade eden Saçan, "Yurt dışında ikamet eden ve bu meslekle bağlantılı kuruluşlarla görüşmelerimiz sonucunda isim hakkı vererek sistem alt yapımızı kurduk.

Dört ülke beş şehirde yapılanmış bir network sisteminin parçasıyız. Açıkçası şube sayımızda ve uluslararası ilişkilerde pandemi sebebi ile biraz ağır ilerledik ancak iş hacmimiz önceki yıllara oranla ciddi boyutta artmış durumda" diye konuştu.



YOL HARİTASI ÇİZİYORUZ

DİJİTAL mecranın önemli bir araç olduğunu fakat doğru bir pazarlama stratejisinin de kurgulanması gerektiğini vurgulayan Saçan, "Dijital, pazarlamanın bir aracıdır, yani mecradır.

Bizim en büyük farkımız dijital strateji oluşturup bunu en etkili mühendislik ile birleştirmek. Teknik olarak en büyük avantajımız programatik, machine learning yani makine öğrenmesi ile yapay zekayı da kullanabildiğimiz bir algortima geliştirmemiz oldu. Bir şirketin hedeflediği marka değerine bütünsel, tutarlı, rakiplerinden ayırıcı etkiyi katarak uzun vadeli bir yol haritası çiziyoruz. Markayı rakiplerinden kesin ve net olarak ayırırız. Sürdürülebilir kalite politikamız ve sistem odaklı çalışmamız ile sürekliliği sağlarız.

Satış için vaad ettiklerimizi neticeye vardırırız" dedi.



BU İŞİ KİM YAPTI DENİLMELİ

ŞİRKETLERİNİN pazarlama danışmanlığı ve uygulamayı bir arada sunan bir yapıya sahip olduğunu belirten Saçan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Strateji odaklı hareket eder. Cesurdur, stratejik düşünürken stratejinin cesaretinin önüne geçmesine izin vermez. Etki ve sonuç, tüm kavramların üzerinde ve üstündedir bizim için. Biz bir işte önce etkiye sonra neticeye bakarız. Yaptığımız işin; tasarım uygulama, detay kalitesi, merak uyandırması, başardığı etki ve kısa sürede konuşulması bizi ayırıcı kılıyor. Bu iş nereden çıktı, bunu kim yaptı dedirten sıradışı işlerin peşindeyiz. Kendi kurum içi mottomuz da "Bu işin arkasında kim var?" dedirtmek."



YARATICI VE ETKİLİ OLMANIZ GEREKİR

TEKNOLOJİ ne kadar gelişirse gelişsin bu işin sırrının yaratıcılıktan geçtiğini de vurgulayan Brainworks Global İzmir Şubesi Başkanı Saçan, "Ünlü reklamcı George Louis'in de dediği gibi bu oyunun adı teknoloji değil yaratıcılık. Teknoloji isterse şu an insan ışınlamayı başarmış olsun, siz etkili duygular yaratamazsanız trend olur sonra da kaybolursunuz. Hala Beatles dinliyoruz, hala 90'ların müziklerini duyduğumuzda mutlu oluyoruz. İçinde ruh olmayan her şey insan doğasına aykırıdır, kullanırlar sıkılırlar ve bırakırlar. Biz etki sözcüğünü baş tacı ettik, etkili metaforlar üretmek için teknolojiden tutun da nostaljiye kadar tüm enstrümanları titizlikle kullanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Tolga TEKİN