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Haberler Ekonomi Tüketicileri mağdur edenlere ceza yağdı

Tüketicileri mağdur edenlere ceza yağdı

Ticaret Bakanlığınca, geçen yıl tüketicinin korunması adına yeni düzenleme ve uygulamalar hayata geçirilirken piyasa gözetimi ve denetimi kapsamında denetlenen ürün sayısı bir önceki yıla göre 4,5 katına çıkarak 10,96 milyona ulaştı.

Tüketicileri mağdur edenlere ceza yağdı

16.3.2021

Ticaret Bakanlığı verilerine göre tekstil, ayakkabı, kırtasiye, mobilya, çocuk bakım ürünleri, oyuncak, deterjan gibi doğrudan tüketiciye arz edilen ürünlere yönelik denetimler yoğunlaştırıldı. Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) bugüne kadar 1,5 milyondan fazla görüntülenerek etkin şekilde kullanıldı.

YÜZDE 65 ARTIŞ OLDU
Fahiş fiyat uygulayanlara yönelik de Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunca 2020 yılında 495 firmaya 15 milyon 500 bin lira para cezası uygulandı. Öte yandan Reklam Kurulu tarafından uygulanan cezalar 2020'de yüzde 65 artarak 30 milyon 144 bin 509 liraya yükseldi.

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