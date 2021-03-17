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Haberler Ekonomi Avrupa’dan Türkiye’ye rezervasyon talebi arttı

Avrupa’dan Türkiye’ye rezervasyon talebi arttı

Avrupa’dan Türkiye’ye rezervasyon talebi arttı

17.3.2021

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, Avrupa'dan gelen erken rezervasyonların, salgın nedeniyle 2020'de beklediğini bulamayan turizm sektörünün yüzünü güldürdüğünü söyledi. İşler, "Aşının da vermiş olduğu güvenle insanlar tatil yapmaya hevesli. Rusya, Türkiye'ye uçuşlar konusunda bir yasak getirmediğini açıkladı. Mayıs ayının ortasında da İngiltere pazarında ciddi bir yükseliş bekliyoruz. Ondan sonra da Avrupa'daki talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle Avrupa'dan gelen rezervasyonlarda çok ciddi artışlar var" diye konuştu.

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