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Haberler Ekonomi Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

31 Sözleşmeli Personel Alacak

Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre üniversitenin çeşitli kadrolarına 31 sözleşmeli personel alınacak.

Balıkesir Üniversitesi 31 Sözleşmeli Personel Alacak

17.03.2021, 11:09 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 11:09

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Balıkesir Üniversitesi, eczacı, hemşire, ebe, sağlık teknikeri alanlarında sözleşmeli personel alacak. Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın (Eczacı pozisyonu hariç) 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

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