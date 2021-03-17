Gazi Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak!

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun olmaması, KPSS B grubunda sınava girmiş olmak belirtilen başvuru şartları arasında yer alıyor.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.