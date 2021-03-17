Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilana göre, nöbet usulü çalışmaya engel bir durumun olmaması, KPSS B grubunda sınava girmiş olmak belirtilen başvuru şartları arasında yer alıyor.
Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.
Gazi Üniversitesi 6 sözleşmeli personel alacak! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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