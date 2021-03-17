BANKALARARASI Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile şubat ayında yapılan toplam ödeme tutarı önceki şubata göre yüzde 21 artarak 103 milyar TL oldu. Temassız ödemeler geçen yılın 3 katına çıkarken internetten kartlı ödemeler yüzde 59 artış gösterdi.
Kartlarla yapılan ödemeler yüzde 21 arttı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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