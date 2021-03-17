Kuşadası'nda Rusya sevinci! Turistler bekleniyor

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmcilere Rusya'dan müjdeli haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, yaz döneminde yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama getirmeyeceğini duyurdu. Putin'in yaptığı açıklama, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda sevinçle karşılandı.





KUŞADASI'NA MOSKOVA'DA YOĞUN İLGİ

Kuşadası Belediyesi bu yıl yurt dışı tanıtım faaliyetlerine Rusya'yı da ekledi. 17-18 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katılan Kuşadası Belediyesi'nin tanıtım standı ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.



Kuşadası Belediyesi'nin, 24-26 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) ile tanıtım faaliyetlerini sürdüreceği bildirdi.

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