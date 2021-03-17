  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kuşadası'nda Rusya sevinci! Turistler bekleniyor

'nda sevinci! Turistler bekleniyor

Devlet Başkanı 'in yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama getirmeyeceğini duyurması, 'ın turistik ilçesi 'nda sevinçle karşılandı.

Kuşadası'nda Rusya sevinci! Turistler bekleniyor
DHA

17.03.2021, 18:19

Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren turizmcilere Rusya'dan müjdeli haber geldi. Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin, yaz döneminde yurt dışında tatil yapmak isteyen vatandaşlarına kısıtlama getirmeyeceğini duyurdu. Putin'in yaptığı açıklama, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda sevinçle karşılandı.



KUŞADASI'NA MOSKOVA'DA YOĞUN İLGİ
Kuşadası Belediyesi bu yıl yurt dışı tanıtım faaliyetlerine Rusya'yı da ekledi. 17-18 Mart tarihleri arasında Rusya'da düzenlenen Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'na (MITT) katılan Kuşadası Belediyesi'nin tanıtım standı ziyaretçi akınına uğradığı belirtildi.


Kuşadası Belediyesi'nin, 24-26 Mart tarihleri arasında Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenecek olan Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı (UITT) ile tanıtım faaliyetlerini sürdüreceği bildirdi.

Kuşadası, 2021 sezonunda dev gemilerle 200 bin turist hedefliyor Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan turist kurtarıldı Frig Vadisi'ne turist ilgisi

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kuşadası'nda Rusya sevinci! Turistler bekleniyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.