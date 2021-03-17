‘Motor kültürü, kullanan kişi sayısı arttıkça gelişir’

MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, hayatlarında ilk kez motosiklet ile tanışan kişi sayısının arttığını belirterek, "B sınıfı ehliyet ile kullanabilecekleri 50 cc'ye kadar olan motosikletler için (45 km hızı geçmeyen, içten yanmalı motosikletler ve 4 kilovatı geçmeyen elektrikli motosikletler) tescilde zorunlu trafik sigortasının aranmaması, 100cc'ye kadar olan motosikletler içinse Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin olmayışı, bu segmentlerin daha çok tercih edilme sebebi oldu. Yeni kullanıcıların artması sektör için büyük bir kazanç. Uzun süredir ilk defa yeni motosiklet alan kişi oranı yüzde 80'i buldu" dedi. Motosiklet kültürünün gelişmesinin, artan kullanıcı sayısına bağlı olduğunu söyleyen Öztürk, şunlara dikkat çekti:

125 CC'YE B SINIFI EHLİYET

"2020'de B sınıfı ehliyetler ile 125cc'ye kadar olan motosikletlerin kullanılması yönündeki çalışmalarımıza salgın nedeniyle ara vermiştik. Normalleşmeyle Avrupa'da da gündemde olan bu gelişmenin uygulanması için gerekli altyapı çalışmalarını ilgili kurumlar ile yürütmeye başladık. MOTED'in bu konudaki raporu ilgili komisyonlarda görüşülüyor. Ülkemizde motosiklet eğitimi veren özel sürüş okullarının uluslararası marka olmalarının sorumluluk bilinciyle kar gütmeksizin verdikleri eğitimlerin daha geniş kitlelere yayılmasını arzu ediyoruz. Motosiklet sürüş eğitimlerine her motosiklet kullanıcısı katılmalı. Kazaları azaltma çabalarına en önemli katkıyı sağlayacak olan 'daha kaliteli ehliyetler' bu eğitimler ile mümkün olabilecektir."

EĞİTİMLER ÇOK ÖNEMLİ

"TMF'NİN 2018'de hazırladığı motosiklet eğitimlerini içeren talimatıyla bir altyapı oluşmuştu. Daha güvenli trafik ve sürüşe büyük katkı sağlayacak bu eğitim sürecinin ehliyet sistemimize entegre edilmesi tüm dünyaya örnek olacaktır. Motosiklet sürüş eğitimleri veren kursların teşvik edilmesi, mevcut B sınıfı ehliyetlerin belirlenecek eğitimlerden geçerek sertifikalandırılması, trafikte güvenli bir ortamın oluşmasına katkı sağlayacaktır. 'Daha Kaliteli Ehliyetler' çalışmasının sonraki aşamalarında motosiklet sektörü olarak tüm sürücülerimizin bu eğitimleri almalarını arzu etmekteyiz. Trafikte güvenin artması, motosiklet kullanmaya ilgiyi de artıracaktır."