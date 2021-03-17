Otomobilde 60 ay taksit geldi, konutta sınır kalktı

Ticaret Bakanlığı, konut satışlarında taksit sınırını kaldırırken, taşıt satışlarında 60 aya kadar taksit imkânı getirdi. Otomobil alımlarındaki taksit sayıları fatura değeri 120 bin liranın altında olan araçlar için 60 ay, 750 bin liranın üzerinde araçlar için 24 ay oldu. Yönetmelikle konut satışları, perakende ticaret yönetmeliğiyle getirilen taksitlendirme sınırlaması kapsamının dışına çıkarılırken, otomotiv kapsam içine alındı.



SATIŞLARI CANLANDIRIR

Ocak-Şubat döneminde satışların yüzde 37.4 oranında arttığı otomotiv sektörüne getirilen taksit düzenlemesi hem tüketici hem de sektörde heyecan yarattı. Sektör temsilcileri taksitli satışların pazara olumlu yansıyacağını belirtiyor. Ticaret Bakanlığı'nca Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gidildi. Karar dün itibariyle yürürlüğe girdi. Mevcut uygulamada konut ve taşıt satışları için ayrı bir taksitlendirme süresi belirlenmediğinden bu satışlar genel taksitlendirme süresine tabi oluyordu. Perakende işletmelerin taksitli mal ve hizmet satışlarında genel taksitlendirme süresi 12 ay, bazı mal ve hizmetler için ise farklı taksitlendirme süreleri uygulanıyor. Yeni düzenleme ile 120 bin lira ve altında olan otomobiller 60 ay, 120 ile 300 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 48 ay, 300 bin ile 750 bin lira arasında fiyatı olan otomobiller 36 ay, 750 bin lira ve üstünde fiyatı olan otomobillerde taksit sayısı 24 ay oldu.



GÜVENCE ALTINA ALACAK

Mevcut sistemde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından kredili konut satışlarında herhangi bir vade sınırı uygulanmıyor. Kredili taşıt satışlarında ise aracın değerine göre farklı vade sınırları belirleniyor. Düzenlemeyle taksitli satış BDDK uygulamalarına da paralel olacak. Düzenleme, otomotiv sektörüne bir düzenlemeden ziyade bankacılık sistemi dışında gerçekleşen perakende ticaretini güvence altına alacak. Yerli üretim dışındaki 300 liradan yüksek fiyatlı araçların satışına sınırlama cari açığa olan etkiyi azaltacak.



PAZARA POZİTİF YANSIYACAK

OTOMOTİV Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, araç alımında taksit imkânının artmasının pazarın büyümesine destek olacağını söyledi. Bilaloğlu, "Sektör adına atılmış son derece olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Özellikle düşük fiyatlı araçların bulunduğu segmentlerin büyümesini destekleyecek. Türkiye'de yaklaşık 50 marka bine yakın modelle kıyasıya rekabet içinde. Sadece taksit sayısı artacak diye bu seviyede hırçın bir rekabetin olduğu sektörlerde fiyatlara etki beklemek yanlış olur" diye konuştu.

TÜRKİYE DİRENÇLİ EKONOMİYE SAHİP



Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Bölgesel Başekonomisti Roger Kelly, salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası etkileri nedeniyle 2020'nin başında büyüme öngörülerini önce düşürdüklerini, yılın devamında ise yeniden yukarı yönlü revize ettiklerini söyledi. Kelly, Türkiye'nin dirençli bir ekonomiye sahip olduğunu belirterek, "Şoklardan oldukça hızlı çıktığını düşünüyorum. Bu, 2009 ve 2016'da gördüğümüz bir şey. Aynı şeyi geçen yıl da gördük." dedi.

FİYATA GÖRE TAKSİT

NİHAİ fatura değerine göre otomotivde taksit sayıları aşağıdaki gibi belirlendi:

● 120 bin TL ve altındaki taşıt satışlarında 60 ay

● 120 bin ile 300 bin TL arası olan taşıt satışlarında 48 ay

● 300 bin ile 750 bin TL arası olan taşıt satışlarında 36 ay

● 750 bin TL üzerinde olan taşıt satışlarında 24 ay

HAZAL ATEŞ