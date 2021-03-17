  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Türk Hava Yolları günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da yine zirvede!

günlük uçuş sayılarıyla 'da yine zirvede!

, Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, günlük ortalama 649 uçuşla rakiplerini geride bıraktı.

Türk Hava Yolları günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da yine zirvede!

17.03.2021, 08:29

Türk Hava Yolları 8-14 Mart'ta günlük ortalama 649 uçuşla Avrupa'da liderliğini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL), 8 ile 14 Mart arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 649 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

THY'DEN SONRA GELEN HAVA YOLU ŞİRKELERİ
Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 358 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 243 uçuşla KLM, 4. sırasında 231 uçuşla Lufthansa, 5. sırasında 165 uçuşla SAS, 6. sırasında ise 105 uçuşla British Airways yer aldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türk Hava Yolları günlük uçuş sayılarıyla Avrupa'da yine zirvede! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.