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erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak

erkek ve kadın koruma ve güvenlik görevlileri alımı yapılacağını duyurdu.

Vakıflar Genel Müdürlüğü erkek ve kadın Koruma ve Güvenlik görevlileri alacak

17.03.2021, 11:14

Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğüne bağlı birimlerde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında "Koruma ve Güvenlik Görevlisi" pozisyonunda toplam 81 sözleşmeli personel alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular, 22/03/2021 Pazartesi günü başlayıp, 02/04/2021 Cuma günü saat 18.00'de sona erecektir.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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