Vergi muafiyeti kalıcı olacak

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda "Ekonomi Reform Paketi"ndeki maddelerle ilgili kanun ve yönetmelik taslaklarının hazır olduğunu söyledi. Pakete ilişkin takvimi hazırladıklarını dile getiren Elvan, "Ne var takvimimizde? Sorumlu kuruluş, ilgili kuruluşlar kimlerdir? Bu eylemi ne kadarlık bir sürede tamamlayacağız? Bunların hepsini kapsamlı olarak en geç önümüzdeki hafta salı günü paylaşacağız. Her 3 ayda bir gerçekleştireceğimiz reform takip toplantılarıyla kamuoyunun takdirine sunacağız." diye konuştu.

GEÇİCİ OLMAYACAK

Yeni tip korona virüs salgını sürecinde esnafa sağlanan desteklerin salgının gelişimine bağlı olarak tekrar değerlendirilmesinin mümkün olacağını belirten Bakan Elvan, "Bütçe disiplini bizim açımızdan önemli ama salgınla ilgili harcamalarımız dışındaki alanlarda gerekli disiplini sağlıyoruz. Odaklandığımız alan bütçe disiplini ama esnafımızı da yalnız bırakmadık, bundan sonraki süreçte de yalnız bırakmayacağız." dedi. Esnafa getirilecek istisna uygulamasının, basit usulde vergilendirilen 850 bin esnafı ilgilendirdiği bilgisini veren Bakan Elvan, "Gelir vergisinden muaf tutuyoruz, beyan yükümlülüklerini kaldırıyoruz. İstisna uygulamamız 2021 yılı kazançlarıyla başlayacak ve kalıcı olarak uygulanacak, bunu özellikle vurgulamak istiyorum" diye konuştu. Elvan, atılan bu adımın, salgın süreciyle kısıtlı geçici bir uygulama olmayacağını vurguladı.

İSTİHDAM TEŞVİKİNDE SADELEŞME ADIMI

YATIRIMCILARIN önünü açabilecek bir mekanizma oluşturmayı düşündüklerini ifade eden Bakan Lütfi Elvan, istihdam teşvikinde sadeleştirmeye gideceklerini söyledi. Elvan, şöyle devam etti:"İlave istihdama finansman desteği sağlayacağız. 500 bin liraya kadar mikro ve küçük ölçekli firmalarımıza bu desteği sağlayacağız. Diğer yandan, nakdi ücret desteğinden faydalanan firmalar var. KOVİD-19 sürecinde ücretsiz izne ayrılanlar var. Bunları da destek kapsamına alacağız. Ücretsiz izne ayrılanların da gerçekten istihdam desteğinden faydalanmasına imkan sağlayan bir mekanizmayı geliştiriyoruz."