Ziraat Bankkart 3 kulvarda da başarıya koşuyor

2020-2021 sezonunda adından en çok söz ettiren takımlarından Ziraat Bankkart, erkek voleybolunda 3 kulvarda da başarısını sürdürerek yoluna devam ediyor. Performansı ile voleybol otoritelerinden büyük beğeni toplayan Ziraat Bankkart, Efeler Ligi, Türkiye Kupası ve Avrupa Kupası'nda mücadelesini sürdürüyor. Ligde bu sezon tarihi galibiyet serisi yakalayan Ziraat Bankkart normal lig etabının bitmesine haftalar kala play-off etabına kalmayı garantilemişti. Fenerbahçe maçını kazanıp lig etabını lider bitiren Ziraat Bankkart, play-offlarda ligi 4. sırada tamamlayan Galatasaray ile eşleşti. 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen kırmızı beyazlılar, Salı günü İtalya temsilcisi Power Volley Milano ile oynanacak olan CEV Challenge Kupası final ilk karşılaşması için Milano şehrine hareket edecek. Mücadele bugün TSİ 21.00'da oynanacak. Avrupa Kupası dönüşü Kupa Volley'de Fenerbahçe ile oynayacak olan Ziraat Bankkart rakibine karşı yarı finale çıkma mücadelesi verecek.

Ziraat Bankkart Yönetim Kurulu Üyesi İlker Met, takımın deneyimli İtalyan baş antrenörü Giampaolo Medei ve tecrübeli kaptan Arslan Ekşi Kupa Volley, Efeler Ligi ve Avrupa Kupası hakkındaki düşüncelerini paylaştılar. Medei, "3 organizasyonda da emeklerimizin karşılığını almak için elimizden geleni yapacağız" derken, Ekşi; "Sezon sonunda hedeflerimize ulaşmak tek amacımız. Bunu başarabilecek güce ve inanca sahibiz" görüşünü dile getirdi. İlker Met ise, "Yönetim ve camia olarak Takımımıza güvenimiz tam. Bu sene Kulübümüzün 40. Yılı. Bu anlamlı yılı kupalarla taçlandırmak en büyük hayalimiz" diye konuştu.