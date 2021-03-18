2021’de hedef 34 milyon turist

KÜLTÜR ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türk turizm sektörünün Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı sayesinde Güney Avrupa ülkelerine kıyasla daha avantajlı bir konuma geldiğini belirterek, "2021'de geçen yıla göre yüzde 100'lük artışlarla, toplam 34 milyon yabancı ziyaretçiyi ülkemizde ağırlamayı bekliyoruz." dedi. Alpaslan, tüm yabancı ziyaretçilerin güvenli ve konforlu bir şekilde ağırlanabilmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

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