Akaryakıtta tavan fiyat dönemi başladı

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) akaryakıt fiyatlarında tavan fiyat uygulama kararı aldı. Önceki geceden itibaren yürürlüğe giren ve 2 ay geçerli olacak tavan fiyat uygulaması kapsamında akaryakıt fiyatlarında 17 ila 20 kuruş indirim gerçekleşecek. Tüm illerde uygulanacak tavan fiyatlar EPDK tarafından belirlenecek. İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı en yüksek 7,07 lira, motorinin litre fiyatı 6,43 lira olacak. İzmir'de benzinin litresi en yüksek 7,16 lira, motorinin litresi ise 6,52 liradan satılacak.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, "Devletimiz üzerine düşeni yaptı ama bazı şirketler kar oyunlarıyla bu uygulamayı suistimal etti. Tüketicimiz ve sektörümüz için en doğru kararı verdik. Kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" dedi.