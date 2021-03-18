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Haberler Ekonomi Ankara Çankaya'da icradan satılık 130 metrekare daire

'da icradan satılık 130 metrekare daire

'nın ilçesinde bulunan 130 metrekare büyüklüğündeki daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Ankara Çankaya'da icradan satılık 130 metrekare daire

18.03.2021, 09:50 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021, 11:55

Mahkeme Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan 130 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin kuzey - doğu -batı konumlu olduğu ve net 130 m² (118 m² + 12 m² balkon) olduğu ilanda belirtildi. Ayrıca dairenin, antre, salon, mutfak, 3 oda, ebeveyn banyo-WC, banyo-WC ve 2 balkondan oluştuğu ilanda yer alan detaylar arasında.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 26.05.2021 11:20 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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