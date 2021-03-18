İZMİR'İN Karşıyaka ilçesinde kooperatifleşen kadınların kurduğu örgü ekibi, yurt dışından gelen talebe yetişebilmek için iş ilanıyla yeni katılımcılar arıyor. Karşıyakalı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin çatısı altında bir araya gelen kadınlar örgüden yemeğe, çiniden süs eşyasına kadar birçok alanda üretim yapıyor. Kooperatif Başkanı Günnur İspir, 'Örgü grubunda 120 kişiyiz ama talebe yetişemiyoruz. Çok fazla firma için üretim yapıyoruz. Dünyanın farklı ülkelerine ürünlerimizi gönderiyoruz. İngiltere, Kıbrıs ve Moldovya gibi ülkeler en önemli müşterimiz' diye konuştu.