Kahramanmaraş'ta icradan satılık ev

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 3+1 daire için satışa kararı verdi. Verilen ilanda dairede girişte hol +oturma odası + salon mutfak + ebeveyn yatak odası+ çocuk yatak odası + banyo + Wc olduğu ve mutfaktan salona açılan balkon olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.05.2021 11:40 belirlendi.