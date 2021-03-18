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Haberler Ekonomi Kahramanmaraş'ta icradan satılık ev

'ta icradan satılık ev

'ın ilçesinde bulunan 3+1 daire mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Kahramanmaraş'ta icradan satılık ev

18.03.2021, 09:50

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan 3+1 daire için satışa kararı verdi. Verilen ilanda dairede girişte hol +oturma odası + salon mutfak + ebeveyn yatak odası+ çocuk yatak odası + banyo + Wc olduğu ve mutfaktan salona açılan balkon olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 05.05.2021 11:40 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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