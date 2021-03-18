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Haberler Ekonomi Kısa çalışma ile 32 milyar lira ödendi

Kısa çalışma ile 32 milyar lira ödendi

Kısa çalışma ile 32 milyar lira ödendi

18.3.2021

KISA çalışma ödeneği kapsamında 3,7 milyon çalışana 2020 yılında 27 milyar lira, bu yılın ilk iki ayında ise 5 milyar lira olmak üzere toplam 32 milyar lira ödeme yapıldı. Finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanan kısa çalışma ödeneği, bu süreçte fonun en önemli gider kalemi oldu.
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