Mardin Kızıltepe'de icradan satılık daire

Mahkeme Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan 115 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin belediyenin elektrik ,su , kanalizasyon ve toplu taşıma hizmetinin verildiği mevkide yer aldığı ve dairenin bulunduğu binanın genel olarak iyi durumda olduğu ve binanın asansörlü olduğu da ayrıca belirtilmiştir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 13.07.2021 14:00 belirlendi.