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Haberler Ekonomi “Yağınız, zeytininiz Bodrum’dan olsun”

“Yağınız, zeytininiz ’dan olsun”

“Yağınız, zeytininiz Bodrum’dan olsun”

18.3.2021

BODRUM Ticaret Odası (BODTO), Milas Ticaret ve Sanayi Odası (MİTSO) ile İl Tarım ve Orman ile İl Kültür ve Turizm Müdürlerinin Bodrum'da gerçekleşen toplantısında turizmcilere yerel ürün kullanın çağrısı yapıldı. Toplantıda konuşan BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, "Bodrum ve Milas'ta bu kadar kaliteli zeytinyağımız varken, Bodrum turizminde de bu kadar büyük tüketim varken ekonomik değerimizin burada kalması bizi mutlu edecektir" dedi. Kocadon, "Amacımız, Bodrum ve Milas bölgesinde yetişen zeytinlerin ve üretilen zeytinyağlarının yine bölgemizde faaliyet gösteren yeme, içme ve konaklama tesislerinde ve mavi yolculuk turizminde kullanılmasıdır" dedi.

■ ADEM ÜLKER

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