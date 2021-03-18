Yargıtay’dan en fazla 3’te 1 indirim kararı

İŞÇİ işveren arasındaki fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin davalarda mahkemelerde yapılacak indirime Yargıtay'dan sınırlama geldi. Yargıtay, fazla mesai ve genel tatil ücreti ödenmediğinin yazılı delil ile değil de tanıkla kanıtlanması durumunda en fazla 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabileceğine hükmetti. Yargıtay kararında, fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil alacaklarından yapılacak indirimin "hakkaniyet indirimi" olarak nitelendirilmesinin doğru olmayacağı kaydedildi.

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