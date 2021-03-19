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Haberler Ekonomi E-ticarette “gel-al” dönemi başlıyor

E-ticarette “gel-al” dönemi başlıyor

Bazı kargo şirketlerinin teslim için esnafla işbirliğine gitmesinin ardından, () da internet alışverişlerinde teslimat noktası, kilitli dolap ve ürünün esnaftan kargodan teslimiyle ilgili esasları belirledi.

E-ticarette “gel-al” dönemi başlıyor

19.3.2021

BTK kararına göre, kargo ve posta gönderilerinin teslimatı için esnaf, işyerleri, site yönetimleri, AVM, plaza yönetimleri ile sözleşme yapılabilecek. BTK kararına göre, sadece e-ticaret gönderileri ile sınırlı olmak ve teslimata ilişkin tüm sorumluluk posta hizmet sağlayıcısına ait olmak üzere, teslimat noktaları üzerinden kargo alınabilecek. Karara göre, esnaf ve işyerleri, kargo gönderisinin alıcısıyla, teslimat (gel-al) noktası olarak ilişki kuracak. Esnaf ve işyerleriyle teslimat için sözleşme yapılacak. Teslimatlar için büyük site yerleşimleri, AVM'ler, plazalar ile de belirlenecek lokasyonlar üzerinden teslimat için anlaşılabilecek. Aynı şekilde belirli bölgelere yerleştirilerek teslimat noktası olarak kullanılacak kilitli teslimat dolapları ile de vatandaşlar kargo teslimatlarını alabilecek.

ESNAFLA ANLAŞMA

BTK kararına göre, alternatif teslimat yöntemlerinin uygulanması nedeniyle tüketiciden ilave ücret talep edilemeyecek. Düzenlemenin işlerliği de takip edilecek. Teslimat modellerine ilişkin hizmet kalitesi de tüketici şikâyetleri kapsamında izlenerek, 6 aylık periyotlarla BTK bilgilendirilecek. Gönderilere ilişkin bilgi güvenliğinin sağlanması ve kişisel verilerin korunmasında sorumluluk şirketlerde olacak. Özellikle pandemi döneminde artan internet alışverişleri ve kargoda artan yoğunlukla birlikte bazı şirketler, esnafla anlaşarak, kargoları alıcının yakınındaki bir dükkana gönderme uygulamasını başlatmıştı.

■ BARIŞ ŞİMŞEK

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