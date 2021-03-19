Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Hasan Kalyoncu Üniversitesi 15 öğretim üyesi alacak. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 'Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşulları sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.