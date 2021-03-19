İngilizlerin yüzde 70’i ‘Türkiye güvenli’ dedi

İngiltere'nin en önemli gazetelerinden Telegraph'ın yaptığı ankette "Korona virüs kontrolleri olmadan yine de seyahat eder miydiniz?" sorusuna İngiliz turistlerin yüzde 70'i, "Kontroller olmasa da Türkiye'ye gideriz. Kendimizi rahat hissederiz" yanıtı verdi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da, geçtiğimiz günlerde Muğla'ya 1 milyon İngiliz'in tatil için geleceğini söyledi. Tatil için Türkiye'de daha çok Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerine gelen İngilizlerin tercihi korona virüse rağmen değişmedi. İngilizler yaklaşan yaz mevsimi öncesi erken tatil rezervasyonularına başladı.

■ ADEM ÜLKER