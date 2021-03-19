  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi İZTO iki kardeş oda protokolü imzaladı

İZTO iki kardeş oda protokolü imzaladı

İZTO iki kardeş oda protokolü imzaladı

19.3.2021

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ile İspanya Krallığı Valencia Ticaret Odası ve Filistin Devleti Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında "Kardeş Oda" protokolleri, online olarak düzenlenen törenlerle imzalandı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İspanya; en çok ticaret gerçekleştirdiğimiz AB ülkeleri arasında Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından 4. sırada yer alıyor" dedi. Özgener, Filistin şehirlerinin dünya standardında inşası, altyapılarının güçlendirilmesi, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi için yatırımlar yapılması konusunda Türk ve İzmirli şirketler olarak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İZTO iki kardeş oda protokolü imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.