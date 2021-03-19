İZTO iki kardeş oda protokolü imzaladı

İZMİR Ticaret Odası (İZTO) ile İspanya Krallığı Valencia Ticaret Odası ve Filistin Devleti Eriha Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası arasında "Kardeş Oda" protokolleri, online olarak düzenlenen törenlerle imzalandı. İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, "İspanya; en çok ticaret gerçekleştirdiğimiz AB ülkeleri arasında Almanya, İtalya ve Fransa'nın ardından 4. sırada yer alıyor" dedi. Özgener, Filistin şehirlerinin dünya standardında inşası, altyapılarının güçlendirilmesi, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi için yatırımlar yapılması konusunda Türk ve İzmirli şirketler olarak çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

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