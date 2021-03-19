Kira beyannamesi verme süresi 31 Mart’ta doluyor

GEÇEN yıl elde ettiği konut kira geliri, 2020 yılı için belirlenen 6 bin 600 liralık istisna tutarını aşanların, beyannamelerini ay sonuna kadar vermesi gerekiyor. Kira geliri elde eden mükellefler için 2020 yılına ait gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor. Geçen yılki kira geliri için verilecek gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin ilk taksitinin 31 Mart'a kadar ödenmesi önem taşıyor. Elde edilen konut kira geliri 2020 yılı için belirlenen istisna tutarı olan 6 bin 600 lirayı aşmayanların beyanname vermesine gerek olmayacak. Konut ve iş yeri gelirinin birlikte elde edilip beyan edilmesi halinde, istisna sadece konut kira gelirine uygulanacak.

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