Putin’den Biden’a ‘katil’ yanıtı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" demesi iki ülke arasındaki krizi tırmandırdı. Kremlin, Washington ile ilişkilerin gözden geçirileceğini belirterek, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak" açıklaması yaptı.

'AYNAYA BAKMAK GİBİ'

BİDEN'IN, sözlerine cevap veren Putin ise, ABD'li mevkidaşına "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir, ona sağlık diliyorum" açıklaması yaptı.