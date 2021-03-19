  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Putin’den Biden’a ‘katil’ yanıtı

Putin’den Biden’a ‘katil’ yanıtı

Putin’den Biden’a ‘katil’ yanıtı

19.3.2021

ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "katil" demesi iki ülke arasındaki krizi tırmandırdı. Kremlin, Washington ile ilişkilerin gözden geçirileceğini belirterek, "Biden'ın Putin'e ilişkin yorumu çok kötü ve teamüllerden yoksun. Yaptığı yorumlar Biden'ın Rusya ile ilişkiler inşa etmek istemediğini açıkça gösteriyor, Moskova bunu hesaba katacak" açıklaması yaptı.

'AYNAYA BAKMAK GİBİ'

BİDEN'IN, sözlerine cevap veren Putin ise, ABD'li mevkidaşına "Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir, ona sağlık diliyorum" açıklaması yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Putin’den Biden’a ‘katil’ yanıtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.