Tatile gelen turistler Türkiye’de ‘ev’leniyor

TÜM dünyayı etkisine alan Kovid-19'un yaraları tüm sektörlerde sarılmaya başlanıyor. Bu dönemi Post-Pandemi dönemi olarak değerlendiren Gayrimenkul Pazarlama Uzmanı Dr. Ali Gökçiler, "Biz pandemide bile Türkiye'nin ne kadar güçlü bir ülke olduğunu gördük. Şimdi turizm sezonu açılıyor. Ülkemize gelen turistlerin çok büyük bir kısmı ülkemizde yaşamak istiyor" dedi. Türkiye'nin pandemi sürecinde sağlık altyapısının bu satışları etkilediğini anlatan Gökçiler, modern sağlık sisteminin, yabancının ilgisini çeken en önemli unsur olduğunu söyledi. Türkiye'de dolarda rekabetçi kur politikasının da etkisiyle, gayrimenkul fiyatlarının daha cazip bir noktaya geldiğini anlatan Gökçiler, "Bunlara bir de Türkiye'nin doğal güzelliği ve konut projelerindeki tasarım ustalığı eklenince ilgi dikkat çekici hale geldi. Bunu satış ofislerimize gelen taleplerden de görüyoruz. İstatistikler de bunu söylüyor. Sağlık turizmi, resort turizmi direkt gayrimenkul sektörünü etkiliyor. Bu yıldan umudumuz yüksek" diye konuştu.

PATLAMA BEKLENİYOR

TURİZMCİLERİN ve gayrimenkul üreticilerinin ortak pazarının yurtdışı olduğunu kaydeden Gökçiler, şunları söyledi: "Yurtdışına Türkiye tanıtımı iki sektörün de ortak pazarı. Turizmde ülkemize daha çok döviz getirecek kitleler hedeflenirken, gayrimenkulde de alım gücü daha yüksek kitleler hedefleniyor. Aslında ortak paydamız bu. Pandemide toplumsal olarak yaşanan kapanma psikolojisinin, bu yaz turizm patlamasına dönüşeceğini öngörüyoruz."

RUSLAR BAŞI ÇEKİYOR

YABANCILARDAN Ruslar ve Almanların başı çektiğini belirten Gökçiler, "Antalya, Bodrum, Çeşme gibi turizm destinasyonlarının yanı sıra İstanbul ve İzmir'i gören turistler, hem yatırım hem de yaşamak için ev almaya başladı. Ruslar yüzde 76,5, Almanların ise yüzde 64'ü tatil amaçlı gelmek için ülkemizden yatırım yapıyor. Ortalama gayrimenkul yatırımına ayırdıkları bütçe ise ortalama 1 milyon TL'den başlıyor. Burada yaşadıkları süre içerisinde de ekonomiye sağladıkları katkıyla da ciddi bir döviz getirisi sağlıyorlar" dedi.