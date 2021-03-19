Ürün Borsası’nda ilk pamuk işlemi yapıldı

TÜRKİYE Ürün İhtisas Borsası A.Ş.'de (TÜRİB) ilk pamuk ELÜS (Elektronik Ürün Senedi) işlemi İzmir Ticaret Borsası üye firmaları Birpaş Birlik Pamuk Tekstil Yağ Un ve Zirai Ürünler A.Ş. ile Veles Pamuk firması arasında gerçekleşti. ELİDAŞ tarafından oluşturulan 26 ton pamuk kilosu 15,7 liradan işlem gördü.

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