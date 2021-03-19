VakıfBank’tan 1 milyar 750 milyon dolarlık yurt dışı ihraç

VakıfBank, yurt dışı havale akımlarına dayalı seküritizasyon programı kapsamında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul kıymetleştirme işlemine imza attı. Vadeleri 5 ila 7 yıl arasında değişen işlemler neticesinde 1 milyar 750 milyon dolar tutarında uygun maliyetli yeni yurt dışı ihraç tamamlanmış oldu.

İşleme Fitch Ratings "BB+" (durağan) seviyesinde not verdi. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Artan kapasitemizi verimli bir şekilde kullanarak böyle başarılı bir işleme imza atmaktan dolayı gurur duyuyoruz" dedi.

2 KEZ ÖDÜL ALDI

"The ONE Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri"nde Vakıf Katılım, katılım bankacılığı alanında "Yılın En İtibarlısı" ödülünün sahibi oldu. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş son üç yılda ikinci kez en itibarlı kurum seçilmelerinden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.