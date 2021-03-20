Güven tazelerken yeni yatırımlar için öne çıktık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "önden yüklemeli" faiz artışı, uzun vadeli borçlanma maliyetleri ve risk primini düşürücü etkisiyle dikkati çekerken, enflasyonla mücadelede kararlılığın gösterilmesiyle de kredibiliteyi artırdı. Küresel çapta, özellikle tahvil faizleri kaynaklı risk algısının arttığı son dönemde, gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskı da hissedilirken, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam eden etkileri enflasyonist endişeleri de gündeme taşıdı.

PİYASANIN ÖNÜNE GEÇTİ

Yurt içinde de özellikle nisan-mayıs döneminde zirveyi göreceği öngörülen enflasyon karşısında, TCMB de bu ayki toplantısında 200 baz puanlık güçlü bir faiz artırımına imza atarak piyasanın önünden gittiğini kanıtladı. Politika faizinin yüzde 19'a çıkarılmasıyla yurt içinde maliyet kanalından gelebilecek kur kaynaklı enflasyonist baskıların hafifletilmesi amaçlanırken, geçmiş sözle yönlendirmelerle uyum ve net duruşun ortaya konulması da yurt dışı yatırımcıların güvenini tazeledi. Analistler, atılan adım sonrası dolar/TL ve risk primi göstergesi CDS'lerde düşüş yaşandığını belirterek, merkez bankası politikalarının maliye politikalarıyla desteklenmesi durumunda enflasyon ve sürdürülebilir büyüme hedeflerinin yakalanabileceğini söyledi. Mevduat faizlerindeki yükseliş paralelinde dolarizasyonun da çözülmeye başlanabileceğine işaret eden analistler, oluşan reel faiz seviyesinin de yatırımların çekilmesi açısından Türkiye'yi öne çıkardığını, ayrıca TCMB'nin kararlılığı konusundaki soru işaretlerinin giderilmesinin de ekonomiye katkı sağlayacağını vurguladı.



REHAVETE IZIN VERILMEYECEK

GARANTİ BBVA Yatırım Araştırma ve Yatırım Danışmanlığı Koordinatörü Tufan Cömert, TCMB'nin "önden yüklemeli" bir faiz artışı yaparak TL'nin değer kazanmasının yanı sıra TCMB'nin enflasyonla mücadele konusunda kararlı olduğunu ve rehavete izin vermeyeceğini kanıtladığını söyledi. Deniz Yatırım Strateji Bölüm Müdürü Orkun Gödek de "Atılan adımı ülke risk primini kısaorta vadede düşürücü okumakla birlikte en önemli katkıyı; enflasyonl

mücadele noktasında son yıllarda görülmemiş ölçekte tutum takınması üzerinden sağladıkları kanaatindeyiz" diye konuştu.



DOLAR VE EURODA ASAGI YÖN SÜRÜYOR

MERKEZ Bankası'nın 200 baz puanlık faiz artışıyla güçlenen Türk Lirası, haftanın son gününde de gerilemeye devam etti. Kurlar yüzde 1'in üzerinde düşerken dolar/TL, 7,23; euro/TL 8,61'e kadar çekildi. Dün bir faiz artış haberi de Rusya'dan geldi. 25 baz puanlık artışla birlikte Rusya'da politika faizi yüzde 4,25'ten yüzde 4,50 seviyesine çıkarıldı. ABD 10 yıllık hazine tahvil getirileri yüzde 1.706'ya gerilemeden önce dün yüzde 1.754'e çıkarak bir yılı aşkın süredir en yüksek seviyeyi gördü. Dolar endeksi dün yüzde 0.5 artışla son iki haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından hafif yükseldi. Bankacılar, Merkez Bankası her ne kadar ilave parasal sıkılaşma yapabileceğini belirtse de yüzde 19'un politika faizinde yılın zirvesi olacağını, indirimlerin ise yılın son çeyreğinde başlayabileceğini öngörüyor. Öte yandan genel beklenti TL'nin dolar karşısında değer kazanacağına ilişkin tahminlerin de önümüzdeki dönemde daha sık görüleceği yönünde.